Frauen: Leverkusen verlängert mit Torjägerin Kramer

Die Fußballerinnen von Bayern Leverkusen können weiterhin mit Torjägerin Cornelia Kramer planen. Wie der Klub am Freitag bekannt gab, hat die dänische Angreiferin ihren auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis Juni 2027 verlängert.

„Cornelia hat sich dank ihrer enormen Torgefahr, aber auch dank ihrer sehr hohen Laufbereitschaft in der vergangenen Saison schnell zu einer sehr wichtigen Stütze in unserer Offensive entwickelt und einen wichtigen Beitrag für unseren gemeinsamen Erfolg geleistet“, sagte der Sportliche Leiter Achim Feifel.