HSV mit Transfer-Doppelschlag

SID 24.01.2026 • 12:34 Uhr Der Hamburger SV gibt die Verpflichtung von zwei neuen Spielerinnen bekannt.

Der Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV hat sich innerhalb eines Tages die Dienste von zwei neuen Spielerinnen gesichert. Wie der Verein am Samstag mitteilte, wechselt die norwegische Offensivspielerin Camilla Linberg von Kolbotn IL aus Norwegen in die Hansestadt.

Auch die Innenverteidigerin Nigar Mirsalijewa schließt sich den Hamburgerinnen von Zenit St. Petersburg aus an. Über die Vertragsdauer machte der Nordklub in beiden Fällen keine Angaben.

Breuer lobt Neuzugänge

„Camilla bringt eine große Unbekümmertheit und Spielfreude mit, die unserem Offensivspiel neue Impulse verleihen kann“, sagte Saskia Breuer, Leiterin der HSV-Frauen über die 26-Jährige: „Sie ist eine Spielerin, die Verantwortung im letzten Drittel übernimmt und mit Tempo sowie Kreativität Akzente setzt“. In Kolbotn überzeugte Linberg in der letzten Saison mit neun Toren und drei Vorlagen