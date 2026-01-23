In Unterzahl: Leverkusen dreht Partie bei Union

SID 23.01.2026 • 20:33 Uhr Die Leverkusenerinnen beweisen Moral - und drehen mit einer Frau weniger auf dem Feld auf.

Den Fußballerinnen von Bayer Leverkusen ist dank großer Moral zum Start ins Jahr 2026 ein Befreiungsschlag in der Bundesliga gelungen. Die ambitionierten Rheinländerinnen drehten die Partie bei Aufsteiger Union Berlin in Unterzahl und gewannen in der Alten Försterei mit 2:1 (0:1).

Durch den ersten Sieg seit Anfang Dezember sprang die ersatzgeschwächte Mannschaft von Trainer Roberto Pätzold vorerst auf Rang fünf.

Später Treffer zum Endstand

Vanessa Fudalla (82.) per direktem Freistoß und Kristin Kögel (90.+2) drehten die Partie zugunsten der Gäste, nachdem Ruby Grant (68.) die Gelb-Rote Karte gesehen hatte.