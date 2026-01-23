Newsticker
In Unterzahl: Leverkusen dreht Partie bei Union

Die Leverkusenerinnen beweisen Moral - und drehen mit einer Frau weniger auf dem Feld auf.
Leverkusen jubelte spät über den Siegtreffer
Leverkusen jubelte spät über den Siegtreffer
© IMAGO/Matthias Koch
SID
Den Fußballerinnen von Bayer Leverkusen ist dank großer Moral zum Start ins Jahr 2026 ein Befreiungsschlag in der Bundesliga gelungen. Die ambitionierten Rheinländerinnen drehten die Partie bei Aufsteiger Union Berlin in Unterzahl und gewannen in der Alten Försterei mit 2:1 (0:1).

Durch den ersten Sieg seit Anfang Dezember sprang die ersatzgeschwächte Mannschaft von Trainer Roberto Pätzold vorerst auf Rang fünf.

Später Treffer zum Endstand

Vanessa Fudalla (82.) per direktem Freistoß und Kristin Kögel (90.+2) drehten die Partie zugunsten der Gäste, nachdem Ruby Grant (68.) die Gelb-Rote Karte gesehen hatte.

Dina Orschmann (37.) hatte Union in der ersten Halbzeit in Führung gebracht. Die Berlinerinnen sind Neunter, der Puffer auf die Abstiegsränge beträgt weiter komfortable acht Punkte.

