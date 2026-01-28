Newsticker
Nationalspielerin Hoffmann verlässt Leipzig im Sommer

Die derzeit verletzte Stürmerin verlängert ihren auslaufenden Vertrag nicht. Ob die 27-Jährige in der Bundesliga bleibt, ist noch unklar.
Kam 2024 nach Leipzig: Giovanna Hoffmann
© IMAGO/Beautiful Sports/SID/Jan Kaefer
SID
Nationalspielerin Giovanna Hoffmann wird den Fußball-Bundesligisten RB Leipzig mit Ablauf ihres Vertrages im Sommer verlassen. Das verkündete der Verein am Mittwoch. Wohin es die 27-Jährige zieht, ist noch nicht bekannt, aus der Bundesliga sollen unter anderem der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt interessiert sein.

"Meinen Vertrag nicht zu verlängern, ist mir unglaublich schwer gefallen, aber manchmal kommen Chancen im Fußball kein zweites Mal", wird Hoffmann in der Mitteilung zitiert. Nach ihrem Kreuzbandriss im vergangenen Oktober wird die Co-Kapitänin, 2024 vom SC Freiburg nach Leipzig gewechselt, nicht mehr für die Sachsen zum Einsatz kommen.

"Wir hätten sehr gerne weiter mit ihr gearbeitet, respektieren aber ihre Entscheidung und wünschen ihr für den weiteren Weg viel Erfolg", sagte Viola Odebrecht, Leiterin Frauen- und Mädchenfußball bei RB Leipzig. In 28 Einsätzen erzielte die Stürmerin 16 Tore sowie sechs Vorlagen für den Klub und spielte sich auch in die Nationalmannschaft. Während der EM 2025 in der Schweiz verdrängte sie Lea Schüller in der K.o.-Phase aus der Startelf.

Nach dem Turnier war bereits über einen vorzeitigen Abschied aus Leipzig spekuliert worden. Damals hieß es, Hoffmann sei heftig von Manchester United umworben worden. Im Winter hat der englische Erstligist aber Schüller vom FC Bayern für seine Offensive verpflichtet.

