Nationalspielerin Hoffmann verlässt Leipzig im Sommer

SID 28.01.2026 • 14:46 Uhr Die derzeit verletzte Stürmerin verlängert ihren auslaufenden Vertrag nicht. Ob die 27-Jährige in der Bundesliga bleibt, ist noch unklar.

Nationalspielerin Giovanna Hoffmann wird den Fußball-Bundesligisten RB Leipzig mit Ablauf ihres Vertrages im Sommer verlassen. Das verkündete der Verein am Mittwoch. Wohin es die 27-Jährige zieht, ist noch nicht bekannt, aus der Bundesliga sollen unter anderem der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt interessiert sein.

"Meinen Vertrag nicht zu verlängern, ist mir unglaublich schwer gefallen, aber manchmal kommen Chancen im Fußball kein zweites Mal", wird Hoffmann in der Mitteilung zitiert. Nach ihrem Kreuzbandriss im vergangenen Oktober wird die Co-Kapitänin, 2024 vom SC Freiburg nach Leipzig gewechselt, nicht mehr für die Sachsen zum Einsatz kommen.

"Wir hätten sehr gerne weiter mit ihr gearbeitet, respektieren aber ihre Entscheidung und wünschen ihr für den weiteren Weg viel Erfolg", sagte Viola Odebrecht, Leiterin Frauen- und Mädchenfußball bei RB Leipzig. In 28 Einsätzen erzielte die Stürmerin 16 Tore sowie sechs Vorlagen für den Klub und spielte sich auch in die Nationalmannschaft. Während der EM 2025 in der Schweiz verdrängte sie Lea Schüller in der K.o.-Phase aus der Startelf.