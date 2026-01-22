Frauen-Bundesliga: Partie frühzeitig abgesagt

SID 22.01.2026 • 16:12 Uhr Die Frauen-Bundesliga startet ins neue Jahr. Eine Partie kann allerdings nicht stattfinden.

Die Begegnung zwischen Carl Zeiss Jena und dem VfL Wolfsburg zum Restart der Frauen-Bundesliga ist aus Witterungsgründen abgesagt worden. Das teilten der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die beiden Vereine am Donnerstag mit. Die Partie war für Samstag (14.00 Uhr) angesetzt gewesen, eine Platzkommission erklärte den Rasen im Ernst-Abbe-Sportfeld allerdings für unbespielbar. Ein Nachholtermin soll zeitnah bekanntgegeben werden.

Eine Austragung des Spiels sei aufgrund des „hohen Verletzungsrisikos nicht zu verantworten“ gewesen, teilte Jena mit: „Die Gesundheit der Spielerinnen hat oberste Priorität.“ Frost in der Nacht und Höchsttemperaturen kaum über dem Gefrierpunkt seien Grund für den schlechten Zustand des Rasens.