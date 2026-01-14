BVB-Wechsel? Popp lässt aufhorchen

SID 14.01.2026 • 13:39 Uhr Im Sommer läuft der Vertrag von Alexandra Popp beim VfL Wolfsburg aus. Für die Zeit danach sieht sie aktuell drei Optionen.

Die frühere DFB-Kapitänin Alexandra Popp hat ihre fußballerische Zukunft weiter offen gelassen - dabei aber auch öffentlich mit einem zeitnahen Wechsel zu Borussia Dortmund geliebäugelt.

Sich nach ihrem Vertragsende beim VfL Wolfsburg im Sommer dem ambitionierten Tabellenzweiten der drittklassigen Regionalliga West anzuschließen, sei „weiterhin in meinem Hinterkopf“, sagte die 34-Jährige im Interview mit dem kicker.

Zukunft? Popp hält sich alle Optionen offen

„Daraus mache ich auch kein Geheimnis. Ob es in diesem Jahr der richtige Zeitpunkt wäre, ist schwierig zu sagen“, erklärte Popp, die in der laufenden Bundesliga-Saison mit zehn Toren in 13 Spielen Platz zwei der Torjägerinnenliste belegt. „Es kann sein, dass ich in Wolfsburg bleibe. Es kann aber auch sein, dass ich nach dieser Saison woanders auflaufe oder gar nicht mehr spiele“, führte Popp aus.

„Körperlich fühle ich mich gut. Es gibt aber auch Phasen, in denen ich mich frage, ob ich wirklich noch weitermachen will“, sagte Popp, die in ihrer Karriere neben hartnäckigen Fersenproblemen auch Knorpelverletzungen im Knie plagten: „Aber es gibt eben auch die Zeiten, wo es mir sehr viel Spaß macht. Es ist ein Wechselbad der Gefühle.“

Gespräche mit Wolfsburg

Gespräche mit dem Sportlichen Leiter der Wölfinnen Ralf Kellermann habe es zu ihrer Zukunft bereits gegeben, erklärte Popp.