Bayern auf Meisterkurs: "Wären selber schuld"

Linda Dallmann misst dem Duell mit den Wolfsburgerinnen im Titelrennen eine große Bedeitung bei - und will den Gegner nicht unterschätzen.

Linda Dallmann sieht die Fußballerinnen von Bayern München auf einem guten Weg Richtung Meisterschaft - erst Recht im Falle eines Sieges gegen den Dauerrivalen VfL Wolfsburg.

„Am Ende können wir uns jetzt nur noch selber ein Stück weit im Weg stehen. So ehrlich muss man sein, dass wir die Sache schon selber in der Hand haben“, sagte die Nationalspielerin im Interview mit MagentaSport.

Das Spiel am Sonntag (16.20 Uhr/ZDF, DAZN und MagentaSport) gegen den Tabellenzweiten könne „jetzt auch ein sehr richtungsweisender Schritt sein“.

Bereits jetzt haben die Münchnerinnen an der Tabellenspitze elf Punkte Vorsprung, allerdings auch ein Spiel mehr auf dem Konto als der VfL.

Die Partie am Wochenende sieht Dallmann dennoch als mögliche Vorentscheidung im Titelrennen. „Wir wären selber schuld oder ein bisschen doof, wenn wir es dann verspielen würden. Das ist ein Vorsprung, den wir uns erarbeitet haben dieses Jahr“, sagte die 31-Jährige.

Natürlich sei die Mannschaft auch im weiteren Saisonverlauf „in der Pflicht, die Punkte zu holen. Aber mit der Qualität und auch mit der Tiefe des Kaders müssen wir das schaffen, das dann auch Richtung Ziellinie zu bringen, wenn wir am Sonntag gewinnen.“

Den Gegner unterschätzen will Dallmann aber nicht. „Wolfsburg ist einfach eine Mannschaft, da können wir zur Halbzeit 2:0 führen – und die kommen zurück.“