Bayern-Star mit neuem Mindset

SID 02.02.2026 • 05:33 Uhr Bei der EM blieb Klara Bühl noch unter ihren Möglichkeiten, mit Bayern München läuft es dagegen in dieser Saison rund.

Fußball-Nationalspielerin Klara Bühl vom FC Bayern erklärt sich ihre starke Form in dieser Spielzeit auch mit einem veränderten Mindset. „Diese Saison war die erste, in der ich mir keine klaren Ziele gesetzt habe. Dann sind die Erwartungen ans eigene Spiel nicht zu hoch“, sagte die 25-Jährige im kicker-Interview: „Vielleicht war das bei mir der Game-Changer.“

Zudem konzentriere sie sich nach dem abgeschlossenen Fernstudium im Medienmanagement derzeit voll auf den Fußball. Mit zwölf Vorlagen und sechs Toren ist die Flügelspielerin die Topscorerin der Bundesliga, mit dem Double-Gewinner verfolgt sie aber große Ziele in allen drei Wettbewerben. Vor allem international ist die Sehnsucht in München nach einem ersten Erfolg groß.