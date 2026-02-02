Frauen-Bundesliga: Wolfsburg schließt zu Bayern auf

SID 02.02.2026 • 19:56 Uhr Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg gewinnen gegen den 1. FC Köln und schließen zum FC Bayern auf.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg sind bei ihrem verspäteten Auftakt ins Fußball-Jahr 2026 mit einem Erfolg gestartet.

Gegen den 1. FC Köln gewann das Team von Trainer Stephan Lerch dank eines Doppelpacks von Lineth Beerensteyn 2:1 (1:1).

Frauen-Bundesliga: Zwei Spiele abgesagt

Eigentlich hätten die Wölfinnen in der Vorwoche bei Carl Zeiss Jena spielen sollen, doch das Spiel wurde aus Witterungsgründen ebenso abgesagt wie das Gastspiel von Bayern München in Jena an diesem Wochenende. Auf den Titelverteidiger und Spitzenreiter der Frauen-Bundesliga hat Wolfsburg nun sechs Punkte Rückstand.

Am Montagabend erwischten die Wölfinnen einen Traumstart. Die Niederländerin Beerensteyn vollendete einen Konter mit einem souveränen Abschluss und sorgte für die frühe Führung (4.).