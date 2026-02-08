Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Frauen-Bundesliga
Frauen-Bundesliga
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
TEAMS
Frauen-Bundesliga>

Frauen-Bundesliga: Hoffenheim übernimmt Rang drei

Hoffenheim erobert Rang drei

In Überzahl gewinnen die TSG-Frauen mit 3:0 und mischen im Kampf um die Champions-League-Qualifikation weiter mit.
Die Spielerinnen der TSG Hoffenheim
Die Spielerinnen der TSG Hoffenheim
© IMAGO/Zink
SID
In Überzahl gewinnen die TSG-Frauen mit 3:0 und mischen im Kampf um die Champions-League-Qualifikation weiter mit.

Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim haben in der Bundesliga den dritten Tabellenplatz erobert.

Beim Aufsteiger 1. FC Nürnberg siegte die TSG nach langer Überzahl mit 3:0 (1:0) und kletterte im Rennen um die Champions-League-Qualifikation mit 29 Punkten hinter das Spitzenduo FC Bayern (46) und VfL Wolfsburg (37).

Drei Elfmeter für Hoffenheim

Valesca Ampoorter (5.) vergab den ersten Foulelfmeter für die Gäste. Danach sah Nürnbergs Lara Meroni (12.) die Rote Karte, den erneut fälligen TSG-Elfmeter verwandelte Marie Steiner (14.).

Nach der Pause erhöhte Laura Gloning (54.), ehe Nationalspielerin Selina Cerci (62.) in ihrem 100. Bundesliga-Spiel beim dritten Foulelfmeter gegen Nürnberg vom Punkt traf.

Zuvor hatte der Hamburger SV einen Dämpfer im Kampf um den Klassenerhalt erlitten. Der Aufsteiger verlor sein Heimspiel gegen RB Leipzig 1:3 (1:1).

Dank des späten Siegtreffers von Olivia Johansson Alcaide (90.+4) kam Carl Zeiss Jena danach bei Union Berlin zu einem 2:1 (0:0) und schob sich als Tabellenvorletzter bis auf einen Zähler an den HSV (10) und das rettende Ufer heran.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite