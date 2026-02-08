Frauen-Bundesliga: Hoffenheim übernimmt Rang drei

SID 08.02.2026 • 20:31 Uhr In Überzahl gewinnen die TSG-Frauen mit 3:0 und mischen im Kampf um die Champions-League-Qualifikation weiter mit.

Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim haben in der Bundesliga den dritten Tabellenplatz erobert.

Beim Aufsteiger 1. FC Nürnberg siegte die TSG nach langer Überzahl mit 3:0 (1:0) und kletterte im Rennen um die Champions-League-Qualifikation mit 29 Punkten hinter das Spitzenduo FC Bayern (46) und VfL Wolfsburg (37).

Drei Elfmeter für Hoffenheim

Valesca Ampoorter (5.) vergab den ersten Foulelfmeter für die Gäste. Danach sah Nürnbergs Lara Meroni (12.) die Rote Karte, den erneut fälligen TSG-Elfmeter verwandelte Marie Steiner (14.).

Nach der Pause erhöhte Laura Gloning (54.), ehe Nationalspielerin Selina Cerci (62.) in ihrem 100. Bundesliga-Spiel beim dritten Foulelfmeter gegen Nürnberg vom Punkt traf.

Zuvor hatte der Hamburger SV einen Dämpfer im Kampf um den Klassenerhalt erlitten. Der Aufsteiger verlor sein Heimspiel gegen RB Leipzig 1:3 (1:1).