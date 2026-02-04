Newsticker
Frankfurt-Spiel erneut abgesagt

Das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim wird erneut abgesagt. Ein neuer Termin steht bereits fest.
Erneut muss Frankfurt gegen Hoffenheim verschoben werden
© IMAGO/SID/Udo Herrmann
SID
Das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim wird erneut abgesagt. Ein neuer Termin steht bereits fest.

Die witterungsbedingten Spielabsagen in der Frauen-Bundesliga nehmen auch im Februar kein Ende. Wenige Stunden vor dem Anpfiff wurde die zuvor bereits verschobene Partie von Eintracht Frankfurt gegen die TSG Hoffenheim erneut abgesagt.

Das für Mittwochabend angesetzte Nachholspiel kann wegen des weiterhin nicht „bespielbaren Rasens“ nicht stattfinden. Das teilte der DFB mit. Ein neuer Termin steht aber bereits fest. Das Spiel soll nun im dritten Anlauf am 18. März (18.00) stattfinden.

Zum Wiederbeginn der Frauen-Bundesliga im Januar fanden gleich eine ganze Reihe von Spielen witterungsbedingt nicht statt. Betroffen waren auch die Begegnung der Double-Gewinnerinnen des FC Bayern bei Carl Zeiss Jena sowie das Spiel des VfL Wolfsburg ebenfalls bei dem Klub aus Thüringen.

