Frankfurt-Spiel erneut abgesagt

Die witterungsbedingten Spielabsagen in der Frauen-Bundesliga nehmen auch im Februar kein Ende. Wenige Stunden vor dem Anpfiff wurde die zuvor bereits verschobene Partie von Eintracht Frankfurt gegen die TSG Hoffenheim erneut abgesagt.
Das für Mittwochabend angesetzte Nachholspiel kann wegen des weiterhin nicht „bespielbaren Rasens“ nicht stattfinden. Das teilte der DFB mit. Ein neuer Termin steht aber bereits fest. Das Spiel soll nun im dritten Anlauf am 18. März (18.00) stattfinden.
Zum Wiederbeginn der Frauen-Bundesliga im Januar fanden gleich eine ganze Reihe von Spielen witterungsbedingt nicht statt. Betroffen waren auch die Begegnung der Double-Gewinnerinnen des FC Bayern bei Carl Zeiss Jena sowie das Spiel des VfL Wolfsburg ebenfalls bei dem Klub aus Thüringen.