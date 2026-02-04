Frankfurt-Spiel erneut abgesagt

SID 04.02.2026 • 11:59 Uhr Das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim wird erneut abgesagt. Ein neuer Termin steht bereits fest.

Die witterungsbedingten Spielabsagen in der Frauen-Bundesliga nehmen auch im Februar kein Ende. Wenige Stunden vor dem Anpfiff wurde die zuvor bereits verschobene Partie von Eintracht Frankfurt gegen die TSG Hoffenheim erneut abgesagt.

Das für Mittwochabend angesetzte Nachholspiel kann wegen des weiterhin nicht „bespielbaren Rasens“ nicht stattfinden. Das teilte der DFB mit. Ein neuer Termin steht aber bereits fest. Das Spiel soll nun im dritten Anlauf am 18. März (18.00) stattfinden.