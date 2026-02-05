Newsticker
Nächste Absage in der Frauen-Bundesliga

Nächste Bundesliga-Partie abgesagt

Eine Austragung im Weserstadion wurde geprüft
© FIRO/SID/Max Ellerbrake
SID
Vereisungen und Schneeverwehungen machen Bremen und Wolfsburg einen Strich durch die Rechnung. Auch im Weserstadion kann das Spiel nicht stattfinden.

Das Winterwetter wirbelt den Spielplan der Frauen-Bundesliga weiter durcheinander. Die für Samstagmittag angesetzte Begegnung zwischen Werder Bremen und Vizemeister VfL Wolfsburg musste aus Witterungsgründen abgesagt werden, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag bekannt gab.

„Nach der Beurteilung durch den Stadioneigentümer ist eine Austragung an der üblichen Heimstätte der Werder-Frauen - Platz 11 - aufgrund der Vereisung der Rasenfläche sowie der Zuwegungen und Tribünen am kommenden Wochenende nicht möglich“, hieß es in der DFB-Mitteilung.

Auch im angrenzenden Weserstadion könne „der Stadionbetrieb nicht mit der erforderlichen Sicherheit und Ordnung durchgeführt werden“. Grund seien „weitgehende Vereisungen und Schneeverwehungen, vor allem im Bereich der Zuschauerränge und Zuwegungen“. Ein Nachholtermin soll schnellstmöglich verkündet werden.

Am Vortag war bereits zum zweiten Mal das für Donnerstag angesetzte Nachholspiel zwischen Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim abgesagt worden. Auch bei Carl Zeiss Jena fielen witterungsbedingt Partien aus.

