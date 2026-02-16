Newsticker
Frauen-Bundesliga: Spiel des FC Bayern abgesagt!

Bayern-Spiel abgesagt

Das Frauen-Bundesliga-Spiel zwischen Werder Bremen und Bayern München kann nicht wie geplant stattfinden.
Das Frauen-Bundesliga-Spiel zwischen Werder Bremen und Bayern München kann nicht wie geplant stattfinden.

Die Fußballerinnen von Bayern München müssen wegen der schwierigen Witterungsverhältnisse eine unfreiwillige Pause einlegen.

Das für Montagabend angesetzte Bundesligaspiel des Double-Siegers bei Werder Bremen wurde kurz vor dem angedachten Anpfiff um 18.00 Uhr abgesagt. Eine Platzkommission erklärte den Rasen bei der Begehung für unbespielbar, ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Weiter geht es für die Bayern-Frauen am kommenden Sonntag (16.20 Uhr) mit dem Spitzenspiel gegen den VfL Wolfsburg, derzeit liegen die Münchnerinnen elf Punkte vor dem ersten Verfolger.

Für Bremen steht bereits am Samstag (14.00 Uhr) das Nordderby beim Hamburger SV an.

  • Das Montagsspiel der Frauen-Bundesliga - in der Saison 2025/26 ab 17.45 Uhr LIVE im Free-TV und im kostenlosen Stream auf SPORT1

