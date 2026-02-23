Frauen-Bundesliga: Frankfurt auf drittem Tabellenplatz

SID 23.02.2026 • 19:54 Uhr Die Eintracht bezwingt den SC Freiburg und träumt von der Champions League.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben in der Bundesliga den dritten Tabellenplatz erobert.

Die Nationalspielerinnen Laura Freigang (36.) und Elisa Senß (53.) sowie die Schwedin Rebecka Blomqvist (84.) führten die Eintracht mit ihren Toren am Montagabend zu einem verdienten 3:0 (1:0) gegen den SC Freiburg.

Eintracht verdrängt Leverkusen

Die Frankfurterinnen verdrängten dadurch Bayer Leverkusen vom dritten Platz, der zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigt.