Frauen-Bundesliga: Frankfurt auf drittem Tabellenplatz

Frankfurt stürmt auf Platz drei

Die Eintracht bezwingt den SC Freiburg und träumt von der Champions League.
Laura Freigang bejubelt das 1:0
© IMAGO/SID/Hendrik Hamelau
SID
Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben in der Bundesliga den dritten Tabellenplatz erobert.

Die Nationalspielerinnen Laura Freigang (36.) und Elisa Senß (53.) sowie die Schwedin Rebecka Blomqvist (84.) führten die Eintracht mit ihren Toren am Montagabend zu einem verdienten 3:0 (1:0) gegen den SC Freiburg.

Eintracht verdrängt Leverkusen

Die Frankfurterinnen verdrängten dadurch Bayer Leverkusen vom dritten Platz, der zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigt.

Nur der Meister zieht direkt in die Königsklasse ein, Double-Gewinner Bayern München hat an der Tabellenspitze 14 Punkte Vorsprung auf den Verfolger VfL Wolfsburg. Freiburg ist Siebter.

