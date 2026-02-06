100 Tore! Stürmerin des FC Bayern durchbricht Schallmauer

SID 06.02.2026 • 20:27 Uhr Pernille Harder hat nun 100 Tore in der Bundesliga geschossen. Eine weitere Spielerin des FC Bayern erzielt beim Sieg gegen Freiburg ihr Premierentor.

Angeführt von Torjägerin Pernille Harder haben die Fußballerinnen des FC Bayern ihre Tabellenführung in der Bundesliga ausgebaut.

Die Dänin durchbrach beim 4:1 (1:1) beim SC Freiburg mit einem Doppelpack die Schallmauer von 100 Treffern in der Bundesliga.

Bayern-Neuzugang feiert Traumeinstand

Harder war vor (27.) und per Kopf nach der Pause (58.) erfolgreich und machte so die 100 voll. Dann glänzte Winter-Zugang Edna Imade (75.) beim Debüt gleich nach der Einwechslung mit einem Treffer, Linda Dallmann (80.) erhöhte zum Endstand.

Die Double-Gewinnerinnen haben nach dem 15. Sieg neun Punkte Vorsprung auf den VfL Wolfsburg.

Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Lisa Kolb (45.+1), nachdem Bayern-Torhüterin Ena Mahmutovic kurz vor dem Seitenwechsel einen Schuss nur nach vorne abwehren konnte.