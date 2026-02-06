100 Tore! Stürmerin des FC Bayern durchbricht Schallmauer

Angeführt von Torjägerin Pernille Harder haben die Fußballerinnen des FC Bayern ihre Tabellenführung in der Bundesliga ausgebaut.
Bayern-Star durchbricht Schallmauer
Pernille Harder hat nun 100 Tore in der Bundesliga geschossen. Eine weitere Spielerin des FC Bayern erzielt beim Sieg gegen Freiburg ihr Premierentor.
Die Dänin durchbrach beim 4:1 (1:1) beim SC Freiburg mit einem Doppelpack die Schallmauer von 100 Treffern in der Bundesliga.
Bayern-Neuzugang feiert Traumeinstand
Harder war vor (27.) und per Kopf nach der Pause (58.) erfolgreich und machte so die 100 voll. Dann glänzte Winter-Zugang Edna Imade (75.) beim Debüt gleich nach der Einwechslung mit einem Treffer, Linda Dallmann (80.) erhöhte zum Endstand.
Die Double-Gewinnerinnen haben nach dem 15. Sieg neun Punkte Vorsprung auf den VfL Wolfsburg.
Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Lisa Kolb (45.+1), nachdem Bayern-Torhüterin Ena Mahmutovic kurz vor dem Seitenwechsel einen Schuss nur nach vorne abwehren konnte.
Die vom früheren Bundesligaprofi Edmond Kapllani trainierten Freiburgerinnen liegen weiter auf Rang sechs.