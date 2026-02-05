Newsticker
Frauen-Bundesliga>

Österreicherin Degen verlängert in Köln

Österreicherin Degen verlängert in Köln

Der Vertrag der 24 Jahre alten Abwehrspielerin läuft nun bis zum Sommer 2028.
Celina Degen bleibt dem FC treu
Celina Degen bleibt dem FC treu
© IMAGO/Beautiful Sports/SID/Wunderl
SID
Der Vertrag der 24 Jahre alten Abwehrspielerin läuft nun bis zum Sommer 2028.

Die österreichische Nationalspielerin Celina Degen bleibt dem Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln über die Saison hinaus erhalten. Die Abwehrspielerin hat ihren auslaufenden Vertrag bis zum 30. Juni 2028 verlängert, wie der Tabellenachte am Donnerstag mitteilte.

"Mit ihrem konstant starken Defensivspiel trägt sie maßgeblich dazu bei, dass wir in dieser Saison in der Bundesliga so stabil stehen und damit die Grundlage für unseren Erfolg legen", sagte Nicole Bender-Rummler, Bereichsleiterin Frauenfußball beim FC, über die 24-Jährige, die 2022 von der TSG Hoffenheim nach Köln gewechselt war.

