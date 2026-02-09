Newsticker
Frauen-Bundesliga: Essen punktet im Abstiegskampf

Essen wird vom 1. FC Köln dominiert, entführt aber einen Punkt.
Enges Duell: Essen (l.) gegen Köln
© IMAGO/Maximilian Koch/SID/Sandra Scherning
SID
Die Fußballerinnen der SGS Essen haben die Abstiegsränge der Bundesliga verlassen.

Im Auswärtsspiel beim 1. FC Köln erkämpfte sich das Team von Heleen Jaques ein glückliches 0:0 und schob sich damit am Aufsteiger Hamburger SV vorbei auf Platz zwölf.

Essen hat ebenso wie der HSV zehn Punkte auf dem Konto, aber die bessere Tordifferenz.

Frauen-Bundesliga: Köln verzweifelt an Essen

Am Montagabend versuchten die Gäste in Köln, mit einer kompakten Defensive dagegenzuhalten. Belohnt wurden sie auch, weil Köln im Abschluss mehrfach die Präzision fehlte.

Keiner der 19 Torschüsse fand den Weg ins Tor. Essen fand dagegen offensiv kaum statt und rettete den Punkt in der Schlussphase über die Zeit.

