Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Frauen-Bundesliga
Frauen-Bundesliga
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
TEAMS
Frauen-Bundesliga>

Schweizerin Stierli verlängert in Freiburg

Schweizerin verlängert in Freiburg

Der Sport-Club bindet die Innenverteidigerin Julia Stierli, die zur Führungskraft aufgestiegen ist.
Seit 2024 in Freiburg: Julia Stierli
Seit 2024 in Freiburg: Julia Stierli
© IMAGO/DeFodi Images/SID/Mario Hommes
SID
Der Sport-Club bindet die Innenverteidigerin Julia Stierli, die zur Führungskraft aufgestiegen ist.

Die Schweizer Fußball-Nationalspielerin Julia Stierli (28) hat ihren Vertrag beim Bundesligisten SC Freiburg verlängert. Das gab der Verein wie gewohnt ohne Angaben zur Laufzeit am Mittwoch bekannt.

Seit 2024 spielt die Stammkraft in der Innenverteidigung im Breisgau, kam seither auf 35 Einsätze für den Sport-Club und gehört auch zum Mannschaftsrat.

„Julia ist seit Tag eins nicht nur wichtige Stamm-, sondern auch Führungsspielerin unseres Teams“, sagte Birgit Bauer-Schick, Bereichsleiterin für den Freiburger Frauen- und Mädchenfußball. „Mit ihrer reflektierten Art, ihrer internationalen Erfahrung und ihren konstanten sportlichen Leistungen bereichert sie unser junges Team ungemein.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite