Schweizerin Stierli verlängert in Freiburg

SID 25.02.2026 • 10:53 Uhr Der Sport-Club bindet die Innenverteidigerin Julia Stierli, die zur Führungskraft aufgestiegen ist.

Die Schweizer Fußball-Nationalspielerin Julia Stierli (28) hat ihren Vertrag beim Bundesligisten SC Freiburg verlängert. Das gab der Verein wie gewohnt ohne Angaben zur Laufzeit am Mittwoch bekannt.

Seit 2024 spielt die Stammkraft in der Innenverteidigung im Breisgau, kam seither auf 35 Einsätze für den Sport-Club und gehört auch zum Mannschaftsrat.