Union-Cheftrainerin hört auf

Ailien Poese legt ihr Amt im Sommer nieder und wechselt in den Nachwuchs.
Ailien Poese wechselt in den Nachwuchs
© IMAGO/Contrast
SID
Ailien Poese legt ihr Amt im Sommer nieder und wechselt in den Nachwuchs.

Union Berlin muss für den Sommer einen neuen Coach für sein Frauen-Team suchen. Wie die Köpenicker mitteilten, legt Ailien Poese zum Saisonende das Traineramt bei der Bundesliga-Mannschaft nieder und wechselt stattdessen in die Nachwuchsabteilung.

Im Leistungszentrum wird die 41-Jährige künftig die Entwicklung junger Fußballerinnen verantworten.

„Ailien Poese hat in den vergangenen Jahren die Transformation des Fußballs der Frauen bei Union vom Amateur- in den Profibereich maßgeblich mitgeprägt und unsere Mannschaft von der Regionalliga in die Bundesliga geführt“, sagte Geschäftsführerin Jennifer Zietz: „Ich bin sicher, dass wir auch nach der Bundesliga-Saison, die wir gemeinsam erfolgreich abschließen wollen, eng zusammenarbeiten werden.“

Poese war von 1998 bis 2010 als Spielerin für Union aktiv, im Jahr 2022 übernahm sie den Trainerjob bei der Frauen-Mannschaft und stieg mit dem Team bis in die Bundesliga auf. Derzeit liegt Union dort auf Rang zehn.

