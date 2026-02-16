Union-Cheftrainerin hört auf

SID 16.02.2026 • 16:47 Uhr Ailien Poese legt ihr Amt im Sommer nieder und wechselt in den Nachwuchs.

Union Berlin muss für den Sommer einen neuen Coach für sein Frauen-Team suchen. Wie die Köpenicker mitteilten, legt Ailien Poese zum Saisonende das Traineramt bei der Bundesliga-Mannschaft nieder und wechselt stattdessen in die Nachwuchsabteilung.

Im Leistungszentrum wird die 41-Jährige künftig die Entwicklung junger Fußballerinnen verantworten.

„Ailien Poese hat in den vergangenen Jahren die Transformation des Fußballs der Frauen bei Union vom Amateur- in den Profibereich maßgeblich mitgeprägt und unsere Mannschaft von der Regionalliga in die Bundesliga geführt“, sagte Geschäftsführerin Jennifer Zietz: „Ich bin sicher, dass wir auch nach der Bundesliga-Saison, die wir gemeinsam erfolgreich abschließen wollen, eng zusammenarbeiten werden.“