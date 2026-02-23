"Bayern wird Meister" - Wolfsburg kapituliert

SID 23.02.2026 • 05:38 Uhr Nach der deutlichen Pleite in München schreibt der VfL Wolfsburg den Meisterkampf endgültig ab.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben den Meisterschaftskampf nach der deutlichen Niederlage im Bundesliga-Topspiel abgeschrieben. „Das Kräfteverhältnis ist klar. Der FC Bayern steht an Nummer eins und wird auch deutscher Meister werden“, sagte VfL-Trainer Stephan Lerch nach dem 1:4 (1:0) in München und ergänzte schmunzelnd: „So weit lehne ich mich aus dem Fenster.“

Auch die Münchnerinnen wussten, dass sie sich angesichts von 14 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze bei noch acht ausstehenden Partien nur noch selbst schlagen können - auch wenn Wolfsburg ein Spiel weniger absolviert hat. „Klar, es ist geil“, sagte Doppeltorschützen Jovana Damnjanovic und ergänzte: „Wenn wir das nicht bis zum Ende bringen, sind wir auf jeden Fall sehr dumm.“

Bayern blickt auf die anderen Wettbewerbe

Längst geht der Blick bei den Double-Gewinnerinnen über die Liga hinaus. „Es gibt auch noch Pokal und Champions League“, betonte Damnjanovic. In beiden Wettbewerben liegen die Bayern ebenfalls gut im Rennen. Im DFB-Pokal treffen die Münchnerinnen im Viertelfinale auf den Hamburger SV, in der Runde der letzten acht der Königsklasse geht es gegen Manchester United.