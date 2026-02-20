Gegen Bayern: Wolfsburg-Trio fehlt im Topspiel

SID 20.02.2026 • 18:58 Uhr Schlechte Nachricht für den VfL Wolfsburg: Co-Kapitänin Alexandra Popp wird das Gipfeltreffen beim FC Bayern verpassen. Zwei weitere Akteure ebenso.

Die Fußballerinnen von Vizemeister VfL Wolfsburg müssen im Bundesliga-Gipfel beim FC Bayern auf Alexandra Popp, Sophia Kleinherne und Lena Lattwein verzichten. Co-Kapitänin Popp und Lattwein sind nach einem Infekt wie bereits beim 2:0 bei Juventus Turin am Donnerstag nicht fit für das Topspiel am Sonntag (16.20 Uhr) in München, Verteidigerin Kleinherne fällt wie in der Champions League aufgrund einer muskulären Verletzung aus.

Vor allem Popp werde als Führungsspielerin fehlen, betonte Trainer Stephan Lerch, der gegen den Double-Gewinner auf eine gute „Balance“ aus kompakter Defensive und „Nadelstichen“ nach vorne setzen will. Es gehe schließlich gegen „einen Gegner, der uns ein paar Schritte voraus ist und zurecht“ an der Tabellenspitze stehe.