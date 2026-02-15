Wolfsburger Frauen straucheln in der Liga

SID 15.02.2026 • 16:06 Uhr Der VfL muss nach dem überraschenden Remis wohl auch die letzten Titelhoffnungen in der Bundesliga aufgeben.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben den Champions-League-Strapazen Rechnung getragen und müssen sich wohl von ihrer Titel-Restchance in der Bundesliga verabschieden. Nach dem Last-Minute-Remis in der Königsklasse gegen Juventus Turin kamen die Wölfinnen gegen die abstiegsbedrohte SGS Essen nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.

Damit hat Tabellenführer Bayern München am Montagabend in Bremen die Chance, den beträchtlichen Vorsprung von elf Punkten - bei dann allerdings zwei absolvierten Spielen mehr auf dem Konto - noch weiter auszubauen.

Im Vergleich zum Krimi im Play-off-Hinspiel gegen Juventus am Donnerstag (2:2) rotierte Trainer Stephan Lerch ordentlich durch. Unter anderem nahmen Alexandra Popp und Nationalspielerin Vivien Endemann auf der Bank Platz. Endemann-Vertreterin Kessya Bussy (4.) zahlte das Vertrauen zurück und traf zur frühen Führung. Jedoch bestrafte Ella Touon (48.) den VfL kurz nach Wiederbeginn.