Wolfsburger Frauen straucheln in der Liga

Frauen-Bundesliga>

Wolfsburger Frauen straucheln

Der VfL muss nach dem überraschenden Remis wohl auch die letzten Titelhoffnungen in der Bundesliga aufgeben.
Überraschende Punkteteilung zwischen Wolfsburg und Essen
© IMAGO/HMB Media/SID/Madeleine Fantini
SID
Der VfL muss nach dem überraschenden Remis wohl auch die letzten Titelhoffnungen in der Bundesliga aufgeben.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben den Champions-League-Strapazen Rechnung getragen und müssen sich wohl von ihrer Titel-Restchance in der Bundesliga verabschieden. Nach dem Last-Minute-Remis in der Königsklasse gegen Juventus Turin kamen die Wölfinnen gegen die abstiegsbedrohte SGS Essen nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.

Damit hat Tabellenführer Bayern München am Montagabend in Bremen die Chance, den beträchtlichen Vorsprung von elf Punkten - bei dann allerdings zwei absolvierten Spielen mehr auf dem Konto - noch weiter auszubauen.

Im Vergleich zum Krimi im Play-off-Hinspiel gegen Juventus am Donnerstag (2:2) rotierte Trainer Stephan Lerch ordentlich durch. Unter anderem nahmen Alexandra Popp und Nationalspielerin Vivien Endemann auf der Bank Platz. Endemann-Vertreterin Kessya Bussy (4.) zahlte das Vertrauen zurück und traf zur frühen Führung. Jedoch bestrafte Ella Touon (48.) den VfL kurz nach Wiederbeginn.

Trotz des Achtungserfolgs steckt Essen, mittlerweile seit Anfang Dezember ohne Sieg, weiter im Abstiegskampf: Das Team von Trainerin Heleen Jaques liegt einen Punkt vor dem Tabellenvorletzten HSV (zehn Punkte), Schlusslicht ist Jena mit neun Zählern.

