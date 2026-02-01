Zähes Verfolgerduell: Remis zwischen Hoffenheim und Bremen

SID 01.02.2026 • 18:01 Uhr Bei der Premiere der neuen Trainerin Eva-Maria Virsinger verpasst die TSG den Sprung auf Rang drei.

Die TSG Hoffenheim und Werder Bremen haben im Verfolgerduell der Frauen-Bundesliga den Sprung auf Platz drei verpasst. Im Kampf um die Champions-League-Qualifikation trennten sich die Tabellennachbarn beim Debüt der neuen TSG-Trainerin Eva-Maria Virsinger mit 0:0.

Hinter dem Spitzenduo Bayern München (43 Punkte) und VfL Wolfsburg (34) liegt damit Bayer Leverkusen (28) auf Rang drei vor den punktgleichen Bremerinnen und Hoffenheim (26), das aber noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat.

Frauen-Bundesliga: HSV kassiert Rückschlag

Im Tabellenkeller musste der Hamburger SV am Sonntag einen Rückschlag hinnehmen. Die Aufsteigerinnen verloren ihr Heimspiel gegen den SC Freiburg mit 0:2 (0:1), dabei spielte der HSV nach einer Notbremse von Victoria Schulz (46.) in der zweiten Hälfte in Unterzahl.