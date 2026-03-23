Alexandra Popp ist auf ihrer Abschiedstour beim VfL Wolfsburg abrupt gestoppt worden. Wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte, wird die Stürmerin von einer muskulären Verletzung „einige Wochen außer Gefecht“ gesetzt.
Auf Abschiedstour: Popp fehlt dem VfL „einige Wochen“
Die 34-Jährige, die im Sommer zu Borussia Dortmund wechselt, verpasst somit unter anderem das anstehende Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen OL Lyonnes am Dienstag (18.45 Uhr/Disney+). Das Rückspiel steht bereits in der kommenden Woche am 2. April an, drei Tage später ist der VfL zudem im Halbfinale des DFB-Pokals bei Carl Zeiss Jena gefordert.
Popp hatte sich die Verletzung am vergangenen Samstag in der Partie bei der TSG Hoffenheim (1:0) ohne Gegnereinwirkung zugezogen. Die ehemalige DFB-Kapitänin war in der 17. Minute ausgewechselt worden und hatte humpelnd den Platz verlassen.
Erst vor Kurzem hatte Popp nach 14 Jahren ihren Abschied vom VfL bekannt gegeben. Nach der Saison wird sich Popp dem BVB, der derzeit in der Regionalliga West um den Aufstieg in die 2. Bundesliga kämpft, anschließen.