Auf Abschiedstour: Popp fehlt dem VfL „einige Wochen“

SID 23.03.2026 • 11:20 Uhr Die Stürmerin wechselt im Sommer zum BVB - nun ist der Saisonendspurt beim VfL gefährdet.

Alexandra Popp ist auf ihrer Abschiedstour beim VfL Wolfsburg abrupt gestoppt worden. Wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte, wird die Stürmerin von einer muskulären Verletzung „einige Wochen außer Gefecht“ gesetzt.

Die 34-Jährige, die im Sommer zu Borussia Dortmund wechselt, verpasst somit unter anderem das anstehende Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen OL Lyonnes am Dienstag (18.45 Uhr/Disney+). Das Rückspiel steht bereits in der kommenden Woche am 2. April an, drei Tage später ist der VfL zudem im Halbfinale des DFB-Pokals bei Carl Zeiss Jena gefordert.

Popp hatte sich die Verletzung am vergangenen Samstag in der Partie bei der TSG Hoffenheim (1:0) ohne Gegnereinwirkung zugezogen. Die ehemalige DFB-Kapitänin war in der 17. Minute ausgewechselt worden und hatte humpelnd den Platz verlassen.