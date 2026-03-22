Bayer-Frauen mit mühsamem Pflichtsieg gegen Schlusslicht Jena

SID 22.03.2026 • 20:31 Uhr Nach zwei Niederlagen gewinnt Leverkusen wieder und klettert auf Platz fünf.

Die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen haben mit einem Pflichtsieg ihre kurze Negativserie in der Bundesliga beendet. Nach zwei Niederlagen gegen Spitzenteams bezwang die Werkself den Tabellenletzten Carl Zeiss Jena im Ulrich-Haberland-Stadion mit 1:0 (1:0) und verbesserte sich mit 34 Punkten auf den fünften Platz.

Zuvor hatte Bayer gegen die TSG Hoffenheim (0:1) und den VfL Wolfsburg (1:2) verloren. Katharina Piljic (19.) erzielte das einzige Tor gegen das seit Anfang Februar sieglose Schlusslicht.