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FC Bayern: Verlängerung mit DFB-Star fix!

Bayern verlängert mit DFB-Star

Der FC Bayern München verlängert den Vertrag mit Nationalspielerin Linda Dallmann.
Im Podcast "SPORT1 Deep Dive" spricht Nationalspielerin Linda Dallmann über den Vergleich zwischen Frauen- und Männerfußball.
SID
Der FC Bayern München verlängert den Vertrag mit Nationalspielerin Linda Dallmann.

Die Fußballerinnen des FC Bayern planen längerfristig mit Nationalspielerin Linda Dallmann. Die Mittelfeldspielerin hat ihren Vertrag beim Double-Sieger bis 2027 verlängert. Dallmann (31) spielt seit 2019 in München und gewann bisher vier deutsche Meisterschaften, einen DFB-Pokal sowie zwei Supercup-Titel.

„Sie spielt eine herausragende Saison auf einem sehr hohen Niveau und ist für unser Team und für die Ziele, die wir gemeinsam erreichen wollen, eine überaus wichtige Spielerin“, sagte Klubdirektorin Bianca Rech.

Dallmann habe „den Weg der vergangenen Jahre entscheidend mitgeprägt, ihre Bindung zum Klub ist bekanntermaßen seit Kindheitstagen sehr groß“.

Dallmann seit Wechsel Bayerns Top-Torschützin

Dallmann nannte München ihr „zweites Zuhause“. Sie sei „stolz“, Teil der „besonderen Entwicklung“ des Klubs sein zu dürfen, betonte sie.

Seit ihrem Wechsel von der SGS Essen an die Isar hat Dallmann 193 Spiele (58 Tore) für die Bayern bestritten, so viele wie keine andere Akteurin im aktuellen Kader. Nach Jovana Damnjanovic, die 2017 kam, ist die 74-malige Nationalspielerin (15 Tore) mit Mala Grohs, Giulia Gwinn und Carolin Simon am längsten Teil des Teams.

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