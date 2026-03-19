FC Bayern: Verlängerung mit DFB-Star fix!

SID 19.03.2026 • 10:22 Uhr Der FC Bayern München verlängert den Vertrag mit Nationalspielerin Linda Dallmann.

Die Fußballerinnen des FC Bayern planen längerfristig mit Nationalspielerin Linda Dallmann. Die Mittelfeldspielerin hat ihren Vertrag beim Double-Sieger bis 2027 verlängert. Dallmann (31) spielt seit 2019 in München und gewann bisher vier deutsche Meisterschaften, einen DFB-Pokal sowie zwei Supercup-Titel.

„Sie spielt eine herausragende Saison auf einem sehr hohen Niveau und ist für unser Team und für die Ziele, die wir gemeinsam erreichen wollen, eine überaus wichtige Spielerin“, sagte Klubdirektorin Bianca Rech.

Dallmann habe „den Weg der vergangenen Jahre entscheidend mitgeprägt, ihre Bindung zum Klub ist bekanntermaßen seit Kindheitstagen sehr groß“.

Dallmann seit Wechsel Bayerns Top-Torschützin

Dallmann nannte München ihr „zweites Zuhause“. Sie sei „stolz“, Teil der „besonderen Entwicklung“ des Klubs sein zu dürfen, betonte sie.