Bis 2027: Huth verlängert in Wolfsburg

SID 10.03.2026 • 14:25 Uhr Svenja Huth ist seit 2019 beim VfL und wird für diesen auch in der kommenden Saison auflaufen.

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg kann auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Kapitänin Svenja Huth bauen. Die 35-Jährige verlängerte ihren zum Ende der Spielzeit auslaufenden Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

„Ich bin dankbar für das Vertrauen und glücklich, weiterhin ein Teil dieses besonderen Teams zu sein. Gemeinsam wollen wir noch viele unvergessliche Momente schaffen und ich freue mich, den Weg weiterhin aktiv mitzugestalten“, sagte Huth.

Die ehemalige Nationalspielerin sei „auf dem Platz eine zentrale Stütze“ der Mannschaft und übernehme „auch außerhalb des Spielfelds eine wichtige Rolle“ erklärte Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball, und bezeichnete Huth als eine der „prägendsten Persönlichkeiten“ des deutschen Frauenfußballs: „Mit ihrer Professionalität und ihrer Persönlichkeit ist sie ein Vorbild für das gesamte Team und als Führungsspielerin enorm wichtig für den Zusammenhalt.“