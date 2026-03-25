Bis 2028: Leipzig verlängert mit Stammtorhüterin Herzog

SID 25.03.2026 • 12:30 Uhr Die Schweizer Nationalspielerin läuft seit 2022 für RB auf - und wird dies auch in den nächsten Jahren tun.

Bundesligist RB Leipzig hat den Vertrag mit Torhüterin Elvira Herzog vorzeitig um drei Jahre verlängert. Das gaben die Sachsen am Mittwoch bekannt. Die 26 Jahre alte Schweizer Nationalspielerin unterschrieb einen Kontrakt bis 2028.

„Als unsere aktuelle Nummer eins ist sie ein wichtiger Bestandteil des Teams und gibt der Mannschaft Rückhalt und Stabilität“, sagte Viola Odebrecht, Leiterin Frauenfußball. Herzog habe bereits „enorme Schritte in ihrer Entwicklung gemacht“. Herzog selbst habe der „Ehrgeiz des Klubs“ überzeugt. Dort werde „kein Stillstand akzeptiert, sondern es geht immer darum, sich weiterzuentwickeln“, erklärte die Keeperin.