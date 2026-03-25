Bis 2028: Leipzig verlängert mit Stammtorhüterin Herzog

Bundesligist RB Leipzig hat den Vertrag mit Torhüterin Elvira Herzog vorzeitig um drei Jahre verlängert. Das gaben die Sachsen am Mittwoch bekannt. Die 26 Jahre alte Schweizer Nationalspielerin unterschrieb einen Kontrakt bis 2028.
Leipzig verlängert mit Torhüterin
Die Schweizer Nationalspielerin läuft seit 2022 für RB auf - und wird dies auch in den nächsten Jahren tun.
Herzog bleibt vorerst in Leipzig
© IMAGO/SID/Oliver Baumgart
„Als unsere aktuelle Nummer eins ist sie ein wichtiger Bestandteil des Teams und gibt der Mannschaft Rückhalt und Stabilität“, sagte Viola Odebrecht, Leiterin Frauenfußball. Herzog habe bereits „enorme Schritte in ihrer Entwicklung gemacht“. Herzog selbst habe der „Ehrgeiz des Klubs“ überzeugt. Dort werde „kein Stillstand akzeptiert, sondern es geht immer darum, sich weiterzuentwickeln“, erklärte die Keeperin.
Herzog bestritt seit ihrem Wechsel vom 1. FC Köln im Sommer 2022 bislang 91 Pflichtspiele für die Roten Bullen und feierte in ihrer ersten Saison mit der Mannschaft den Aufstieg in die Bundesliga. Zuvor hatte sie in ihrer Heimat beim FC Zürich gespielt, für den Schweizer Klub absolvierte sie auch vier Einsätze in der Champions League.