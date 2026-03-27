Vertrags-Hammer: Wolfsburg bindet DFB-Star Küver bis 2028

SID 27.03.2026 • 10:27 Uhr Die Abwehrspielerin läuft seit 2023 für den VfL auf und debütierte im vergangenen Jahr in der DFB-Elf.

Nationalspielerin Camilla Küver bleibt dem Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg erhalten. Wie der deutsche Vizemeister am Freitag mitteilte, verlängerte die Abwehrspielerin ihren Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Die 22-Jährige, die 2023 von Eintracht Frankfurt zu den Wölfinnen gewechselt war, kam verletzungsbedingt in ihren ersten beiden Spielzeiten kaum zu Pflichtspiel-Einsätzen. In der laufenden Saison empfahl Küver sich jedoch für die DFB-Elf.

Küver lobt Team-Potenzial

„Ich fühle mich hier sehr wohl und man spürt den großen Spaß sowie die hohe Motivation, mit der alle auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten“, erklärte Küver. Es sei „deutlich zu erkennen, welches Potenzial in diesem Team“ stecke, sie selbst wolle sich weiterentwickeln, Verantwortung übernehmen und ihren „Beitrag zum Erfolg der Mannschaft“ leisten.

Küver wird zur Top-Spielerin

Küver habe sich in kürzester Zeit „zu einer internationalen Top-Spielerin entwickelt“, sagte Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball: „Nachdem sie immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde, hat sie sehr schnell bei uns, aber auch in der Nationalmannschaft Fuß gefasst. Dies zeigt umso mehr, welch großes Potenzial sie besitzt – und ich bin mir sicher, dass sie noch nicht am Ende ihres Weges angekommen ist.“

Pokalsieg und Debüt im DFB-Team