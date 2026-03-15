Die Fußballerinnen von Bayern München haben ihren Siegeszug in der Bundesliga unbeirrt fortgesetzt und steuern weiter auf die Titelverteidigung zu. Beim 1. FC Köln reichte der Mannschaft von Trainer José Barcala eine starke erste Halbzeit für einen 3:0 (3:0)-Erfolg.
Frauen-Bundesliga: Bayern reicht in Köln starke erste Hälfte
Der Tabellenführer macht schon vor der Pause alles klar. Hoffenheim rückt derweil auf Platz drei vor.
Bayerns Pernille Harder im Duell mit Kölns Irina Fuchs
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Die Tore für die Gäste erzielten Pernille Harder mit einem Doppelpack (21., 29.) und Linda Dallmann (39.). Im Franz-Kremer-Stadion gelang den Bayern damit der 18. Sieg im 19. Ligaspiel. Mit 55 Punkten thront der Meister an der Tabellenspitze.
Am Sonntagmittag hatte die TSG Hoffenheim zuvor den Patzer von Eintracht Frankfurt ausgenutzt. Nach der Niederlage der Hessinnen bei Werder Bremen (2:4) am Samstag gewann Hoffenheim deutlich mit 4:0 (1:0) gegen die SGS Essen. Mit nun zwei Punkten Vorsprung auf Frankfurt befindet sich die TSG auf Rang drei, der für die Champions-League-Qualifikation berechtigt.