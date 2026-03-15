Frauen-Bundesliga: Bayern reicht in Köln starke erste Hälfte

SID 15.03.2026 • 19:13 Uhr Der Tabellenführer macht schon vor der Pause alles klar. Hoffenheim rückt derweil auf Platz drei vor.

Die Fußballerinnen von Bayern München haben ihren Siegeszug in der Bundesliga unbeirrt fortgesetzt und steuern weiter auf die Titelverteidigung zu. Beim 1. FC Köln reichte der Mannschaft von Trainer José Barcala eine starke erste Halbzeit für einen 3:0 (3:0)-Erfolg.

Die Tore für die Gäste erzielten Pernille Harder mit einem Doppelpack (21., 29.) und Linda Dallmann (39.). Im Franz-Kremer-Stadion gelang den Bayern damit der 18. Sieg im 19. Ligaspiel. Mit 55 Punkten thront der Meister an der Tabellenspitze.