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Nach 14 Jahren: VfL Wolfsburg bestätigt Popp-Aus!

Wolfsburg bestätigt Popp-Aus!

Die Frauen des VfL Wolfsburg gehen ohne Klub-Legende Alexandra Popp in die Zukunft. Nach 14 Jahren im Trikot der Wölfinnen endet das Kapitel der Stürmerin bei den Niedersachsen.
Wolfsburgs Trainer Stephan Lerch spricht über die Bedeutung von Alexandra Popp - und eine mögliche Vertragsverlängerung mit der Starspielerin.
Maximilian Huber
Die Frauen des VfL Wolfsburg gehen ohne Klub-Legende Alexandra Popp in die Zukunft. Nach 14 Jahren im Trikot der Wölfinnen endet das Kapitel der Stürmerin bei den Niedersachsen.

Die Frauen des VfL Wolfsburg haben das Aus von Klub-Legende Alexandra Popp verkündet.

Wie der Klub aus Niedersachsen am Samstag bekanntgab, wird der im Sommer auslaufende Vertrag der Stürmerin nicht verlängert. Nach 14 Jahren im Trikot des VfL wird Popp den Klub verlassen.

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„Danke für 14 unvergessliche Jahre, Alex“, schrieb der VfL auf X. „Jetzt wollen wir die letzten Monate gemeinsam angehen, unsere Ziele erreichen und dieser besonderen VfL-Karriere einen würdigen Abschied bereiten.“

Popp-Wechsel nach Dortmund?

Schon seit einigen Wochen wird die ehemalige Nationalspielerin mit einem Wechsel zu den Frauen von Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Erst vor wenigen Tagen ist Wolfsburgs Erfolgsmanager Ralf Kellermann zu den Schwarz-Gelben gewechselt und wird ab Sommer als Sportdirektor der BVB-Frauen agieren.

Der BVB hatte seine Frauenabteilung erst 2021 gegründet, die Mannschaft spielt derzeit noch in der drittklassigen Regionalliga West. Der Klub verfolgt den Plan, in die Bundesliga vorzustoßen.

Popp wurde mit dem VfL Wolfsburg siebenmal Deutscher Meister und gewann zweimal die Champions League. Außerdem gewann sie insgesamt elf Mal den DFB-Pokal mit dem Klub. Mit den DFB-Frauen gewann die 145-malige Nationalspielerin 2016 olympisches Gold.

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