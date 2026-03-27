Frauen-Bundesliga: Jena trotzt Leipzig – Abstieg droht

SID 27.03.2026 • 20:38 Uhr Während Jena das einzige Team ohne Heimsieg bleibt, fehlt Leipzig nach sieben Spielen ohne Niederlage nur noch ein Sieg zum Klassenerhalt.

Die Hoffnungen von Carl Zeiss Jena auf den Verbleib in der Fußball-Bundesliga der Frauen schwinden. Das Team von Trainer Florian Kästner kam gegen RB Leipzig zwar in Unterzahl zu einem 1:1 (0:1), bleibt mit nur elf Punkten aber am Tabellenende. Nach 22 von 26 Spielen beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer vier Punkte und kann am Wochenende noch weiter wachsen.

Jena rettet Punkt per Freistoß

Isabella Jaron (81.) sorgte mit einem schönen Freistoß für Jenas Punktgewinn, Felicia Sträßer (63.) hatte zuvor die Gelb-Rote Karte gesehen. Leipzig war vor der Pause durch U23-Nationalspielerin Lisa Baum (22.) in Führung gegangen.

Leipzigs Lauf, Jena ohne Heimsieg