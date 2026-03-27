Frauen-Bundesliga: Jena trotzt Leipzig – Abstieg droht

Die Hoffnungen von Carl Zeiss Jena auf den Verbleib in der Fußball-Bundesliga der Frauen schwinden. Das Team von Trainer Florian Kästner kam gegen RB Leipzig zwar in Unterzahl zu einem 1:1 (0:1), bleibt mit nur elf Punkten aber am Tabellenende. Nach 22 von 26 Spielen beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer vier Punkte und kann am Wochenende noch weiter wachsen.
Jenas Frauen bleiben Schlusslicht
Während Jena das einzige Team ohne Heimsieg bleibt, fehlt Leipzig nach sieben Spielen ohne Niederlage nur noch ein Sieg zum Klassenerhalt.
Lisa Baum (l.) trifft gegen Leipzig
© IMAGO / motivio/SID
Jena rettet Punkt per Freistoß
Isabella Jaron (81.) sorgte mit einem schönen Freistoß für Jenas Punktgewinn, Felicia Sträßer (63.) hatte zuvor die Gelb-Rote Karte gesehen. Leipzig war vor der Pause durch U23-Nationalspielerin Lisa Baum (22.) in Führung gegangen.
Leipzigs Lauf, Jena ohne Heimsieg
Während Jena das einzige Team der Liga ohne Heimsieg bleibt, fehlt Leipzig nach jetzt sieben Spielen ohne Niederlage nur noch ein Sieg zum sicheren Klassenerhalt.
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