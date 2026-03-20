Lerch bestätigt Cerci-Absage an Wolfsburg

SID 20.03.2026 • 11:49 Uhr Die umworbene Nationalspielerin hat sich gegen einen Wechsel zum VfL entschieden, am Samstag kommt es zum Aufeinandertreffen.

Trainer Stephan Lerch hat bestätigt, dass der VfL Wolfsburg vergeblich um Fußball-Nationalspielerin Selina Cerci geworben hat.

„Wir hätten nichts dagegen gehabt, wenn sie sich für den VfL entschieden hätte. Dass ich es gerne versucht habe, sie nach Wolfsburg zu lotsen, das ist kein Geheimnis“, sagte Lerch über die Offensivspielerin der TSG Hoffenheim, am Samstag (14.00 Uhr) nächster VfL-Gegner in der Bundesliga.

Es sei ebenfalls bekannt, „dass wir schon mal zusammengearbeitet haben und dass so eine Spielerin, glaube ich, sehr viele Interessenten hat“, erklärte der ehemalige TSG-Coach. Cerci, mit zwölf Treffern aktuell zweitbeste Torschützin der Liga, sei zudem eine „Schlüsselspielerin bei der TSG“, betonte Lerch, „weil sie einfach die Qualität besitzt, Tore zu erzielen, Tore vorzubereiten.“ Laut Medienberichten soll es die 25-Jährige, deren Vertrag in Hoffenheim am Saisonende ausläuft, nach England ziehen.