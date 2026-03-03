Nationalspielerin Hoffmann wechselt nach Wolfsburg

SID 03.03.2026 • 12:31 Uhr Die derzeit verletzte Giovanna Hoffmann kommt ablösefrei von einem Liga-Konkurrenten.

Nationalspielerin Giovanna Hoffmann wechselt im kommenden Sommer zum Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg. Das gab der Klub am Dienstag bekannt. Die derzeit verletzte Stürmerin kommt ablösefrei vom Liga-Konkurrenten RB Leipzig und unterschreibt bei den Niedersachsen einen Vertrag bis 2029.

„Wir freuen uns sehr, mit Gio eine international erfahrene Top-Stürmerin ablösefrei verpflichtet zu haben, die zuletzt bei der Europameisterschaft 2025 in der Schweiz ihre Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat“, sagte Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball beim VfL: „Nach ihrer schweren Verletzung werden wir ihr die nötige Zeit geben, um sich hier zu integrieren und Schritt für Schritt wieder zu ihrem alten Leistungsniveau zurückzufinden.“

Hoffmann, die in bislang zwölf Länderspielen drei Tore für das DFB-Team erzielte, hatte sich im vergangenen Oktober einen Kreuzbandriss zugezogen und arbeitet derzeit an ihrem Comeback.