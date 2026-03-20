Rot und Freistoßtor! Bayern feiert Schützenfest

SID 20.03.2026 • 20:34 Uhr Den Frauen des FC Bayern München genügen zehn gute Minuten in einer turbulenten Anfangsphase samt Platzverweis und Strafstoß. Am Ende wird es deutlich.

Die Fußballerinnen von Bayern München haben ihren Siegeszug in der Bundesliga unbeirrt fortgesetzt und steuern weiter auf die Titelverteidigung zu.

Beim 5:0 (2:0)-Erfolg bei der SGS Essen feierte die Mannschaft von Trainer José Barcala den 19. Sieg im 20. Ligaspiel (ein Remis).

Bundesliga: Notbremse hilft Bayern

Dazu genügten den Münchnerinnen zehn gute Minuten in einer turbulenten Anfangsphase. Im Stadion an der Hafenstraße brachte Pernille Harder (4.) den FC Bayern früh in Führung. Kurz darauf flog Essens Kapitänin Jacqueline Meißner nach einer Notbremse vom Platz (8.).

Den anschließenden Freistoß verwertete Nationalspielerin Linda Dallmann (9.), die erst am Donnerstag ihren Vertrag in München bis 2027 verlängert hatte, per Kopf. Damit war die Partie schon früh entschieden.

In der zweiten Hälfte erhöhte die Dänin Harder (68.) per Foulelfmeter, den sie zuvor selbst herausgeholt hatte. Natalia Padilla-Bidas (71.) aus Spanien erhöhte, Edna Imade setzte den Schlusspunkt (89.).