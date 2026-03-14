BVB enthüllt vor Anpfiff einen großen Personal-Coup

Maximilian Huber 14.03.2026 • 15:26 Uhr Alexandra Popp verlässt den VfL Wolfsburg nach 14 Jahren. Die ehemalige DFB-Stürmerin wechselt zu Borussia Dortmund und unterschreibt einen Vertrag bis 2029.

Ende einer Ära in der Frauen-Bundesliga: Nach 14 Jahren beim VfL Wolfsburg wechselt Klub-Legende Alexandra Popp - und wechselt zum aktuell noch drittklassigen Frauen-Team von Borussia Dortmund.

Wie der Klub aus Niedersachsen am Samstag bekanntgab, wird der im Sommer auslaufende Vertrag der Stürmerin nicht verlängert. Am Nachmittag bestätigte Borussia Dortmund die Verpflichtung der 34-Jährigen und präsentierte Popp vor dem Heimspiel gegen den FC Augsburg den Fans. Popp unterschrieb bei den Schwarz-Gelben einen Vertrag bis 2029. „Mein Herz schlägt für diesen Verein“, wird Popp in einer Pressemitteilung zitiert.

Popp-Wechsel nach Dortmund

Schon seit einigen Wochen wurde die ehemalige Nationalspielerin mit einem Wechsel zu den Frauen von Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Erst vor wenigen Tagen ist Wolfsburgs Erfolgsmanager Ralf Kellermann zu den Schwarz-Gelben gewechselt und wird ab Sommer als Sportdirektor der BVB-Frauen agieren.

Der BVB hatte seine Frauenabteilung erst 2021 gegründet, die Mannschaft spielt derzeit noch in der drittklassigen Regionalliga West. Der Klub verfolgt den Plan, in die Bundesliga vorzustoßen.