Werder Bremen: Eine Ära geht zu Ende

Eine Ära bei Werder geht zu Ende

Birte Brüggemann verlässt Werder Bremen. Die Nachfolgeregelung soll zeitnah erfolgen.
Abschied nach 19 Jahren: Birte Brüggemann
© IMAGI/SID/Peter Hartenfelser
SID
Im Frauen- und Mädchenbereich des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen endet eine Ära. Leiterin Birte Brüggemann verlässt die Hanseaten nach 19 Jahren im gegenseitigen Einvernehmen.

Einer Vereinsmitteilung zufolge hat die 55-Jährige „nach intensiven Gesprächen über die zukünftige Ausrichtung der Abteilung“ kurzfristig den Wunsch nach einer Veränderung geäußert. Eine Lösung für Brüggemanns Nachfolge beim Bundesliga-Sechsten soll „zeitnah“ präsentiert werden.

