Werder Bremen: Eine Ära geht zu Ende

Im Frauen- und Mädchenbereich des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen endet eine Ära. Leiterin Birte Brüggemann verlässt die Hanseaten nach 19 Jahren im gegenseitigen Einvernehmen.
Eine Ära bei Werder geht zu Ende
Birte Brüggemann verlässt Werder Bremen. Die Nachfolgeregelung soll zeitnah erfolgen.
Abschied nach 19 Jahren: Birte Brüggemann
© IMAGI/SID/Peter Hartenfelser
Einer Vereinsmitteilung zufolge hat die 55-Jährige „nach intensiven Gesprächen über die zukünftige Ausrichtung der Abteilung“ kurzfristig den Wunsch nach einer Veränderung geäußert. Eine Lösung für Brüggemanns Nachfolge beim Bundesliga-Sechsten soll „zeitnah“ präsentiert werden.