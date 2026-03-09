Werder Bremen: Eine Ära geht zu Ende

Im Frauen- und Mädchenbereich des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen endet eine Ära. Leiterin Birte Brüggemann verlässt die Hanseaten nach 19 Jahren im gegenseitigen Einvernehmen.

Einer Vereinsmitteilung zufolge hat die 55-Jährige „nach intensiven Gesprächen über die zukünftige Ausrichtung der Abteilung“ kurzfristig den Wunsch nach einer Veränderung geäußert. Eine Lösung für Brüggemanns Nachfolge beim Bundesliga-Sechsten soll „zeitnah“ präsentiert werden.