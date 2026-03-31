Wolfsburg holt Piljic aus Leverkusen

SID 31.03.2026 • 12:22 Uhr Wolfsburg verpflichtet die Leistungsträgerin eines Konkurrenten - und lockt mit der Aussicht auf die Champions League.

Fußball-Vizemeister VfL Wolfsburg hat die deutsche U23-Nationalspielerin Katharina Piljic verpflichtet. Die Mittelfeldspielerin kommt im Sommer vom Ligakonkurrenten Bayer Leverkusen und erhält einen Vertrag bis Juni 2028. Das gab der Klub am Dienstag bekannt. Der Kontrakt der 22-Jährigen im Rheinland läuft am Saisonende aus.

„Ich habe mich sehr über das Interesse des VfL Wolfsburg gefreut“, sagte Piljic, die im Sommer 2024 von ihrem Jugendklub SGS Essen nach Leverkusen gewechselt war: „Für mich persönlich sehe ich in diesem Umfeld beste Voraussetzungen, um den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu machen. In der Champions League zu spielen, ist ein Kindheitstraum von mir – und den möchte ich mir beim VfL unbedingt erfüllen.“