Fußball-Vizemeister VfL Wolfsburg hat die deutsche U23-Nationalspielerin Katharina Piljic verpflichtet. Die Mittelfeldspielerin kommt im Sommer vom Ligakonkurrenten Bayer Leverkusen und erhält einen Vertrag bis Juni 2028. Das gab der Klub am Dienstag bekannt. Der Kontrakt der 22-Jährigen im Rheinland läuft am Saisonende aus.
Wolfsburg holt Piljic aus Leverkusen
„Ich habe mich sehr über das Interesse des VfL Wolfsburg gefreut“, sagte Piljic, die im Sommer 2024 von ihrem Jugendklub SGS Essen nach Leverkusen gewechselt war: „Für mich persönlich sehe ich in diesem Umfeld beste Voraussetzungen, um den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu machen. In der Champions League zu spielen, ist ein Kindheitstraum von mir – und den möchte ich mir beim VfL unbedingt erfüllen.“
Piljic sei eine „vielseitig einsetzbare Mittelfeldspielerin, die mit ihren 22 Jahren bereits über die Erfahrung von über 100 Bundesliga-Spielen verfügt“, lobte der scheidende VfL-Direktor Ralf Kellermann: „Sie ist in Leverkusen zu einer Leistungsträgerin gereift, und auch ihre Rolle in der deutschen U23-Nationalmannschaft zeigt auf, was der VfL in Zukunft noch von ihr erwarten kann“.