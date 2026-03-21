Wolfsburg schlägt TSG im Topspiel - Popp verletzt

SID 21.03.2026 • 16:10 Uhr Die Wolfsburgerinnen festigen den zweiten Platz hinter Bayern München, sorgen sich vor der Champions League aber um eine Leistungsträgerin. Alexandra Popp muss früh ausgewechselt werden.

Trotz eines frühen Ausfalls von Alexandra Popp hat der VfL Wolfsburg einen Riesenschritt Richtung erneuter Champions-League-Teilnahme gemacht. Die Wölfinnen gewannen das Bundesliga-Topspiel bei der TSG Hoffenheim mit 1:0 (0:0), Torjägerin Lineth Beerensteyn (68.) erzielte den Siegtreffer.

Wolfsburg festigte durch den dritten Ligasieg in Folge den zweiten Platz hinter dem enteilten Spitzenreiter Bayern München. Dazu baute der VfL den Vorsprung auf die viertplatzierte TSG auf zwölf Punkte aus, sechs Spiele stehen für Wolfsburg noch aus in dieser Saison. Der Vizemeister und das Team auf dem dritten Rang erreichen die Qualifikation zur Königsklasse.

Frauen-Bundesliga: Popp verletzt sich früh

Popp, die am vergangenen Wochenende ihren Wechsel zum Drittligisten Borussia Dortmund verkündet hatte, musste schon früh mit einer muskulären Verletzung in der Wade vom Feld. Ob die frühere DFB-Kapitänin am Dienstag (18.45 Uhr/Disney+) im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Rekordsieger Olympique Lyon wieder zur Verfügung stehen wird, erscheint äußerst fraglich.