Schreckmoment um DFB-Star Laura Freigang

SPORT1 18.03.2026 • 20:02 Uhr Beim Duell zwischen Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim prallen zwei DFB-Stürmerinnen zusammen. Für beide ist das Spiel vorzeitig beendet.

Eintracht Frankfurt hat das Verfolgerduell in Frauen-Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim mit 2:0 (1:0) gewonnen und damit den dritten Rang zurückerobert, der zur Teilnahme an der Qualifikation für die Königsklasse berechtigt.

Kurz vor Schluss gab es jedoch einen Schreckmoment (80.): Bei einem Freistoß prallten die beiden Nationalspielerinnen Selina Cerci (Hoffenheim) und Laura Freigang (Frankfurt) zusammen. Beide blieben zunächst benommen am Boden liegen.

Crash von Freigang und Cerci hat Folgen

Freigang musste direkt vom Feld. Die Stürmerin der Eintracht hatte sich am Auge verletzt. „Es war ein Cut zu sehen. Sie ist hart im Nehmen. Wir hoffen, dass da keine Gehirnerschütterung dazukommt“, sagte SGE-Trainer Niko Arnautis nach dem Schlusspfiff bei SPORT1. Auch Cerci wurde wenig später vorzeitig ausgewechselt (88.).

Frankfurt erwischte einen Blitzstart. Nach einem schweren Fehler von TSG-Torhüterin Laura Dick traf Rebecka Blomqvist schon in der ersten Minute. Blomqvist sorgte auch für die Entscheidung (64.). Frankfurt liegt nun einen Punkt vor Hoffenheim.

Auch Wolfsburg gewinnt

Auch die Frauen des VfL Wolfsburg konnten gewinnen. Angeführt von Kapitänin Alexandra Popp festigte Wolfsburg durch ein 2:0 (2:0) bei Schlusslicht Carl Zeiss Jena Platz zwei.

Die nach der Saison zum Regionalligisten Borussia Dortmund wechselnde Popp brachte Wolfsburg in Führung (23.), Cora Zicai erhöhte noch vor der Pause (36.).

Trotz des Sieges dürfte der VfL nicht mehr ins Titelrennen eingreifen. Sieben Spieltage vor Saisonende beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München elf Punkte.

Für Jena wird die Luft im Abstiegskampf derweil immer dünner. Die Chance zur Revanche gegen Wolfsburg bietet sich den Thüringerinnen aber schon im Halbfinale des DFB-Pokals am Ostersonntag.