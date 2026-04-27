Bayer Leverkusen holt Offensiv-Kraft Loonen

SID 27.04.2026 • 16:14 Uhr Lobke Loonen soll die Frauen von Bayer Leverkusen künftig verstärken. Es ist bereits die zweite Neuverpflichtung für die kommende Saison.

Bundesligist Bayer Leverkusen hat Torjägerin Lobke Loonen verpflichtet. Wie der Klub am Montag bekannt gab, wechselt die 23 Jahre alte Stürmerin vom FC Utrecht ins Rheinland und erhält einen Vertrag bis 2028.

„Mit Lobke bekommen wir eine zentrale Angreiferin, die genau die körperliche Robustheit, Präsenz im Strafraum und das nötige Durchsetzungsvermögen mitbringt, das wir für unsere Spielweise brauchen“, sagte Bayers Sportlicher Leiter Achim Feifel, der von ihrem „guten Positionsspiel und ihrer Abschlussstärke im Strafraum“ beeindruckt ist.

Leverkusen: Loonen wird zweite Neuverpflichtung

Loonen, die bisher 69 Mal in der höchsten Spielklasse der Niederlande auflief, war im vergangenen Sommer von ADO Den Haag nach Utrecht gewechselt und erzielte in dieser Saison zwölf Tore in 17 Einsätzen.