HSV-Frauen siegen bei Cardoso-Debüt: Befreiungsschlag in Nürnberg

SID 24.04.2026 • 20:34 Uhr Beim 1. FC Nürnberg siegen die Hamburgerinnen zur Premiere des Interimstrainers.

Neu-Trainer Rodolfo Cardoso hat die Fußballerinnen des Hamburger SV zu einem wichtigen Erfolg im Abstiegskampf in der Bundesliga geführt. Das Debüt des Interimstrainers gewannen die Hanseatinnen am Freitag beim direkten Konkurrenten 1. FC Nürnberg mit 1:0 (0:0). Zumindest über Nacht vergrößerte der HSV den Abstand auf die Abstiegsränge auf sechs Punkte.

Hamburgerinnen rücken Nürnberg näher

Annaleen Böhler (56.) traf für die Hamburgerinnen. Drei Spieltage vor Schluss hat Cardosos Team als Tabellenzwölfter 18 Punkte auf dem Konto – und verkürzte den Rückstand auf die elftplatzierten Nürnbergerinnen auf einen Zähler.

Essen und Jena im Abstiegsduell

Hinter dem HSV auf den beiden Abstiegsrängen stehen die SGS Essen (zwölf Zähler) und Carl Zeiss Jena (elf Zähler). Beide Teams haben im Vergleich zu Hamburg derzeit ein Spiel weniger absolviert, treffen jedoch am Samstag (12.00 Uhr) direkt aufeinander.

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