HSV-Frauen feuern Brancao: Zauberfuß Cardoso soll Abstieg stoppen

SID 13.04.2026 • 15:22 Uhr Der Argentinier Rodolfo Cardoso wird Nachfolger der zuvor freigestellten Liese Brancao.

Comeback des Zauberfußes: Der frühere Publikumsliebling Rodolfo Cardoso soll die Bundesliga-Fußballerinnen des Hamburger SV vor dem Abstieg retten. Der HSV trennte sich am Montag von seiner Cheftrainerin Liese Brancao und ernannte seinen langjährigen Nachwuchstrainer Cardoso bis zum Saisonende interimsweise zum Headcoach. Vier Spieltage vor Saisonende trennen die Hamburger als Tabellenzwölfter drei Punkte von einem direkten Abstiegsplatz.

Cardoso optimistisch für Klassenerhalt

„Ich freue mich sehr auf die Aufgabe und darauf, die Mannschaft in dieser entscheidenden Phase der Saison zu unterstützen. Ich bin überzeugt, dass wir schnell etwas bewegen und die nötigen Punkte für den Klassenerhalt holen werden“, sagte Cardoso.

Der 57-Jährige, der zu seiner aktiven Zeit im offensiven Mittelfeld des Männer-Bundesligisten als Spielmacher die Fäden zog und zwischen 1996 und 2004 in 137 Pflichtspielen 19 Tore erzielte, übernimmt erstmals einen Job im Frauenfußball sollte am Montagnachmittag seine erste Trainingseinheit mit der Mannschaft leiten. Cardoso war in der Vergangenheit bereits zweimal als Interimstrainer der Männermannschaft eingesprungen.