Hoffenheim wahrt Europa-Chance: Cerci-Hattrick beim 6:2

Die TSG Hoffenheim hat in der Fußball-Bundesliga die Chance auf die internationalen Plätze gewahrt. Gegen den 1. FC Köln siegten die Kraichgauerinnen am 23. Spieltag mit 6:2 (4:1), Nationalspielerin Selina Cerci steuerte gegen ihren früheren Klub drei Treffer bei.
Dreierpack Cerci: Hoffenheim hofft weiter auf Europa
Cerci-Doppelpack führt Hoffenheim zum Sieg
Nachdem Marie Steiner die TSG früh in Führung gebracht hatte (2.), stand Cerci bei ihrem ersten Treffer (7.) deutlich im Abseits – doch da es in der Frauen-Bundesliga keinen VAR gibt, zählte das Tor. Nikée van Dijk (19.), abermals Cerci (41., 90.) und Janna Grimm (90.+4) erzielten die weiteren Hoffenheimer Tore gegen Kölnerinnen, die trotz der Treffer von Lydia Andrade (10.) und Sandra Maria Jessen (50.) letztlich keine Chance hatten.
Hoffenheim hält Kurs Europa
Drei Spieltage vor Saisonende steht Hoffenheim mit 41 Punkten auf Tabellenplatz vier. Damit wahrt die TSG die Möglichkeit auf die internationalen Plätze. Der Rückstand auf den Dritten Eintracht Frankfurt beträgt vier Punkte. Köln steht im gesicherten Mittelfeld der Tabelle.
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