Hoffenheim wahrt Europa-Chance: Cerci-Hattrick beim 6:2

SID 27.04.2026 • 20:23 Uhr In einem torreichen Duell mit Köln trifft die Nationalspielerin gegen ihren Ex-Klub.

Die TSG Hoffenheim hat in der Fußball-Bundesliga die Chance auf die internationalen Plätze gewahrt. Gegen den 1. FC Köln siegten die Kraichgauerinnen am 23. Spieltag mit 6:2 (4:1), Nationalspielerin Selina Cerci steuerte gegen ihren früheren Klub drei Treffer bei.

Cerci-Doppelpack führt Hoffenheim zum Sieg

Nachdem Marie Steiner die TSG früh in Führung gebracht hatte (2.), stand Cerci bei ihrem ersten Treffer (7.) deutlich im Abseits – doch da es in der Frauen-Bundesliga keinen VAR gibt, zählte das Tor. Nikée van Dijk (19.), abermals Cerci (41., 90.) und Janna Grimm (90.+4) erzielten die weiteren Hoffenheimer Tore gegen Kölnerinnen, die trotz der Treffer von Lydia Andrade (10.) und Sandra Maria Jessen (50.) letztlich keine Chance hatten.

Hoffenheim hält Kurs Europa