Deutsche Nationalspielerin wechselt nach England

SPORT1 10.04.2026 • 16:34 Uhr Vivien Endemann zieht es auf die Insel. Die Nationalspielerin verlässt den VfL Wolfsburg im Sommer.

Nationalspielerin Vivien Endemann verlässt den VfL Wolfsburg nach Ablauf ihres Vertrages im Sommer und wechselt auf die Insel.

Die 24-Jährige schließt sich dem FC Liverpool an, das gaben die Reds am Freitag bekannt. Endemann war 2023 von der SGS Essen nach Wolfsburg gewechselt und schaffte dort den Sprung ins DFB-Team.

Der VfL hätte die Offensivspielerin dem Vernehmen nach gerne gehalten. Endemann ist die nächste DFB-Spielerin, die es in die finanzstarke englische Women’s Super League zieht. Unter anderem Sjoeke Nüsken (FC Chelsea), Shekiera Martinez (West Ham United), Sydney Lohmann und Rebecca Knaak (beide Manchester City) spielen ebenfalls in England. Um weitere nationale und internationale Aushängeschilder der Bundesliga ranken sich Wechselgerüchte.

Keine Champions League für Nationalspielerin

Liverpool liegt derzeit allerdings nur auf dem zehnten Tabellenplatz. Endemann wird damit anders als in Wolfsburg in der nächsten Saison nicht international spielen können.

Für Deutschland hat die Außenstürmerin bislang 17 Partien bestritten. Anfang März kehrte sie nach längerer Abwesenheit ins DFB-Team zurück, in der WM-Qualifikation ersetzte Endemann gegen Slowenien (5:0) und Norwegen (4:0) jüngst die verletzte Klara Bühl.

Endemann hatte auch zum Kader gehört, der vor zwei Jahren Olympia-Bronze in Paris gewann.

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