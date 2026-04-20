Erst Pokal, dann "anderes Leben": Popp plant Happy End

SID 20.04.2026 • 16:05 Uhr Alexandra Popp will mit dem VfL Wolfsburg einen letzten Titel gewinnen. Dann geht es zu Borussia Dortmund - und zurück ins Heimatdorf.

Erst der Pokalsieg, dann der emotionale Abschluss und ab Sommer ein neues Leben: Alexandra Popp will sich vor ihrem Wechsel zu Borussia Dortmund mit zwei Highlights positiv vom VfL Wolfsburg verabschieden. Der Pokalsieg wäre ein „sehr, sehr schöner und sehr, sehr runder Abschluss“, sagte die 35-Jährige vor dem Saisonfinale. Derzeit fehlt sie noch verletzt, aber die Reha laufe „sehr gut“. Popp ist „sehr zuversichtlich, dass das funktionieren wird“.

Am 14. Mai trifft Wolfsburg im Endspiel um den DFB-Pokal in Köln auf Bayern München. Ein letzter Titel, 13 Mal gewann sie den DFB-Pokal mit dem VfL bislang, würde Popp „natürlich extrem viel bedeuten“ und „sehr, sehr freuen, wenn wir es da schaffen, die Bayern zu schlagen“. Im Vorjahr war Wolfsburg im Viertelfinale an der TSG Hoffenheim gescheitert.

Popp war 14 Jahre in Wolfsburg

Am 17. Mai verabschiedet sich die ehemalige DFB-Kapitänin im großen Stadion des VfL Wolfsburg – nach 14 Jahren im Klub. Popp sei „dankbar darüber, dass wir dieses Spiel hier in der Arena stattfinden lassen“ und würde sich „freuen, wenn wir die Hütte hier ordentlich befüllen und wir da ein erfolgreiches Spiel absolvieren können – hoffentlich auch mit Pokal in der Hand, wo ich mich natürlich auch noch persönlich bei vielen Menschen auch bedanken kann für die langjährige Unterstützung.“ Gegner am letzten Spieltag der Bundesliga ist der 1. FC Nürnberg.