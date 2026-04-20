FC Bayern Frauen: Comeback von Gwinn & Bühl vor Meister-Coup?

DFB-Kapitänin Giulia Gwinn und Flügelstürmerin Klara Bühl stehen den Fußballerinnen von Bayern München im Saisonendspurt womöglich wieder zur Verfügung. Das teilte Trainer José Barcala vor dem Ligaspiel am Mittwoch (18.00 Uhr) bei Union Berlin mit.
Bayern hoffen auf Gwinn und Bühl
Gwinn, die sich in der Vorwoche im ersten WM-Qualifikationsspiel des DFB-Teams gegen Österreich (5:1) die Schulter ausgekugelt hatte, habe am Montag trainiert. „Der erste Eindruck ist positiv. Wenn sie gut darauf reagiert, ist die Idee, dass sie eine Option für die nächsten Spiele ist“, sagte der Bayern-Coach.
FC Bayern: Bühl steht vor Comeback
Laut Barcala habe auch Bühl wieder mit dem Team trainiert. „Das erste Gefühl ist gut und sehr positiv. Wir gehen davon aus, dass sie in den nächsten Spielen wieder zum Team gehören wird“, sagte der Spanier.
In der Vorwoche hatte der Klub bekannt gegeben, dass Gwinns Blessur konservativ behandelt werde, der Zeitpunkt ihrer Rückkehr sei „zum jetzigen Zeitpunkt offen“, hieß es. Bühl hatte aufgrund einer Muskel-Sehnenverletzung in der Wadenmuskulatur mehrere Wochen gefehlt.
Bayern winkt vorzeitige Meisterschaft
In Berlin können die Bayern die erfolgreiche Titelverteidigung und die insgesamt achte Meisterschaft mit einem Sieg vorzeitig perfekt machen. „Es wäre fantastisch, es so früh wie möglich zu schaffen, dann könnten wir die Energie für die nächsten Schritte verwenden“, sagte Barcala.
Am Samstag (18.00 Uhr) steht in München schon das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Barcelona an, das Rückspiel findet am 3. Mai (16.30 Uhr) statt. Dazu trifft der FCB im Pokalfinale auf den VfL Wolfsburg (14. Mai).