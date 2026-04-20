FC Bayern Frauen: Comeback von Gwinn & Bühl vor Meister-Coup?

SID 20.04.2026 • 16:00 Uhr Den Fußballerinnen von Bayern München stehen im Saisonendspurt womöglich Giulia Gwinn und Klara Bühl wieder zur Verfügung. Die beiden Leistungsträgerinnen waren zuletzt verletzt.

DFB-Kapitänin Giulia Gwinn und Flügelstürmerin Klara Bühl stehen den Fußballerinnen von Bayern München im Saisonendspurt womöglich wieder zur Verfügung. Das teilte Trainer José Barcala vor dem Ligaspiel am Mittwoch (18.00 Uhr) bei Union Berlin mit.

Gwinn, die sich in der Vorwoche im ersten WM-Qualifikationsspiel des DFB-Teams gegen Österreich (5:1) die Schulter ausgekugelt hatte, habe am Montag trainiert. „Der erste Eindruck ist positiv. Wenn sie gut darauf reagiert, ist die Idee, dass sie eine Option für die nächsten Spiele ist“, sagte der Bayern-Coach.

FC Bayern: Bühl steht vor Comeback

Laut Barcala habe auch Bühl wieder mit dem Team trainiert. „Das erste Gefühl ist gut und sehr positiv. Wir gehen davon aus, dass sie in den nächsten Spielen wieder zum Team gehören wird“, sagte der Spanier.

In der Vorwoche hatte der Klub bekannt gegeben, dass Gwinns Blessur konservativ behandelt werde, der Zeitpunkt ihrer Rückkehr sei „zum jetzigen Zeitpunkt offen“, hieß es. Bühl hatte aufgrund einer Muskel-Sehnenverletzung in der Wadenmuskulatur mehrere Wochen gefehlt.

Bayern winkt vorzeitige Meisterschaft

In Berlin können die Bayern die erfolgreiche Titelverteidigung und die insgesamt achte Meisterschaft mit einem Sieg vorzeitig perfekt machen. „Es wäre fantastisch, es so früh wie möglich zu schaffen, dann könnten wir die Energie für die nächsten Schritte verwenden“, sagte Barcala.