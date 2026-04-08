Nationalspielerin verlängert beim FC Bayern

Ballisager peilt Titel mit Bayern an

„Seit Saisonbeginn hat sie sich hervorragend eingefunden, unsere Erwartungen voll erfüllt und ist in kürzester Zeit zu einer wichtigen Säule unseres Kaders geworden“, sagte FCB-Direktorin Bianca Rech über die 32-Jährige, die im Sommer von der AC Florenz nach München gewechselt war.

Seither kam Ballisager in 25 Spielen für die Bayern zum Einsatz und erzielte zwei Tore. „Ich sehe hier enormes Potenzial – für uns als Mannschaft, aber auch für mich persönlich“, erklärte sie: „Wir wollen um Titel spielen, die Liga und den Pokal gewinnen und in der Champions League so weit wie möglich kommen. Dazu möchte ich meinen Beitrag leisten und der Mannschaft auch in Zukunft bestmöglich helfen.“