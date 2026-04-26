3:1! Frankfurt stoppt Wolfsburg – Kampf um Platz 2 brennt

SID 26.04.2026 • 15:57 Uhr In der Fußball-Bundesliga der Frauen ist hinter den Bayern noch alles umkämpft.

Eintracht Frankfurt hat das Rennen um die Vize-Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga der Frauen nochmal spannend gemacht. Gegen den VfL Wolfsburg gewann die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis mit 3:1 (2:0) und liegt somit drei Spieltage vor Schluss noch vier Punkte hinter den direkten Konkurrentinnen aus Wolfsburg.

Frankfurt jagt Rang zwei

Frankfurt ist damit seit sechs Ligaspielen ungeschlagen. Nachdem sich Bayern München bereits am Mittwoch bei Union Berlin (3:2) die Meisterschaft gesichert hatte, geht es nur noch um Rang zwei.

Frankfurt drückt, Wolfsburg verzweifelt

Die Gastgeberinnen bestimmten von Beginn an das Spiel. Die Führung durch Nicole Anyomi (27.) nach einem sehenswerten Doppelpass mit Nadine Riesen war folgerichtig. Wolfsburg blieb gefährlich, scheiterte jedoch mehrfach an Frankfurts Torhüterin Lina Altenburg. Auf der Gegenseite nutzte Ereleta Memeti (44.) eine Unsicherheit in der VfL-Defensive zum zweiten Treffer noch vor der Pause.

Riesen trifft, Wolfsburg nur per Elfer