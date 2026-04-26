3:1! Frankfurt stoppt Wolfsburg – Kampf um Platz 2 brennt

Eintracht Frankfurt hat das Rennen um die Vize-Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga der Frauen nochmal spannend gemacht. Gegen den VfL Wolfsburg gewann die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis mit 3:1 (2:0) und liegt somit drei Spieltage vor Schluss noch vier Punkte hinter den direkten Konkurrentinnen aus Wolfsburg.
Harter Fight um Platz zwei
Frankfurt jagt Rang zwei
Frankfurt ist damit seit sechs Ligaspielen ungeschlagen. Nachdem sich Bayern München bereits am Mittwoch bei Union Berlin (3:2) die Meisterschaft gesichert hatte, geht es nur noch um Rang zwei.
Frankfurt drückt, Wolfsburg verzweifelt
Die Gastgeberinnen bestimmten von Beginn an das Spiel. Die Führung durch Nicole Anyomi (27.) nach einem sehenswerten Doppelpass mit Nadine Riesen war folgerichtig. Wolfsburg blieb gefährlich, scheiterte jedoch mehrfach an Frankfurts Torhüterin Lina Altenburg. Auf der Gegenseite nutzte Ereleta Memeti (44.) eine Unsicherheit in der VfL-Defensive zum zweiten Treffer noch vor der Pause.
Riesen trifft, Wolfsburg nur per Elfer
Nur 30 Sekunden nach Wiederanpfiff legte Frankfurt nach: Nadine Riesen (46.) zog aus rund 20 Metern ab, VfL-Keeperin Nelly Smolarczyk schien den Ball bereits sicher zu haben, ließ ihn jedoch durch die Beine ins Tor rutschen. Nach einem Handspiel von Hayley Raso erzielte Janina Minge per Elfmeter den Ehrentreffer (84.).
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