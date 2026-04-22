Frauen-Bundesliga heute: Union Berlin - FC Bayern LIVE im TV, Stream und Liveticker - Holt München den Titel?

SPORT1 22.04.2026 • 15:00 Uhr In der Frauen-Bundesliga steht der FC Bayern München vor der Titelverteidigung. Bei Union Berlin können die Münchnerinnen alles klar machen und dafür sorgen, dass die Meisterschale ein weiteres Jahr in bayerischer Hand bleibt.

Die Spielerinnen des FC Bayern München stehen vor der erfolgreichen Titelverteidigung der Deutschen Meisterschaft. Zum 23. Spieltag der Frauen-Bundesliga reist das Team von Trainer José Barcala an die Alte Försterei, wo es am Mittwochabend (18 Uhr) gegen Union Berlin geht.

Die Ausgangslage für die Münchnerinnen ist klar: Sollten sie beim Aufsteiger gewinnen, wäre ihnen die Tabellenführung und somit die achte Meisterschaft der Vereinsgeschichte nicht mehr zu nehmen. SPORT1 begleitet das Duell im LIVETICKER.

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Sogar ein Unentschieden könnte dem FCB zum Titelgewinn reichen: Sollte der zweitplatzierte VfL Wolfsburg im Parallelspiel gegen Werder Bremen nicht gewinnen können, genügt den Münchnerinnen ein Remis in Köpenick.

FC Bayern: Meisterfeier mit Rückkehrerinnen?

Selbst bei einer Niederlage könnte es eine Meisterfeier in Berlin geben, und zwar wenn Wolfsburg parallel ebenfalls verliert. Der Vorsprung der Bayern auf die Niedersachsen beträgt in der Tabelle bei noch fünf ausstehenden Spielen satte 13 Punkte.

Das Hinspiel gegen Union entschied der FC Bayern souverän mit 4:0 für sich, die vergangenen 18 Liga-Partien gewann man allesamt und stellte einen Klubrekord aus der Saison 2020/21 ein. Gegen Berlin kehren mit Klara Bühl und Katharina Naschenweng zwei Spielerinnen nach überstandener Verletzung pünktlich zur möglichen Meisterfeier ins Team zurück.

Vor CL-Kracher gegen Barca: Bayern in Berlin gefordert

Trainer Barcala freut sich auf das Duell mit Union: „Wenn wir unser Spiel auf den Platz bringen, können wir uns in Berlin die Chance erarbeiten, den Titel zu holen – als Lohn für eine sehr konstante Saison, für die tägliche Arbeit der Mannschaft und des Staffs und für unsere Fans.“

Das Spiel an der Alten Försterei dürften die Bayern zudem nutzen wollen, um sich für das anstehende Highlight einzuspielen: Am Samstag (18.15 Uhr) steht das Hinspiel im Champions-League-Halbfinale gegen den FC Barcelona an – die Bayern-Frauen schielen auf die erste Finalteilnahme der Vereinsgeschichte.